Angelina Jolie nei panni di Maria Callas | le prime foto della trasformazione

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida”, così aveva promessocommentando la notizia che avrebbe impersonato la divinanel film sugli ultimi giornisua vita a Parigi negli anni ’70,, diretto da Pablo Larrain. E a giudicare dalle immagini rubate dal set, nei primi giorni di riprese, ha mantenuto fede alla promessa. La somiglianza con la iconica cantante, nel look, è davvero impressionante. Visualizza questo post su Instagram Il film, per ora in fase di pre-produzione, “esplorerà la vitaleggendaria, iconica e controversa cantante, spesso descritta come la diva originale”, secondo la note ufficialeproduzione. Nel cast ci sono anche tre attori ...

Ecco le prime immagini della protagonista di ‘Maria’, il film sulla storia vera della più grande cantante lirica di tutti i tempi. Sul set anche Favino, Alba Rohrwacher e Valerie Golino ...Angelina Jolie becomes the iconic opera singer Maria Callas in this first look at "Maria," the new biopic from "Jackie" and "Spencer" director Pablo Larraín. The film is set during Callas' final days ...