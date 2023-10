Anche noi possiamo fare qualcosa per la Pace

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È in atto, come ha detto Papa Francesco, una terza guerra mondiale combattuta a pezzi nel pianeta con il rischio dell’olocausto nucleare. Nelle ultime ore scenari apocalittici attraversano la terra santa, luoghi in cui Gesù ha predicato amore e non odio. Eppure i governi, soprattutto quelli occidentali, sanno solo parlare il linguaggio della guerra e delle armi e ci stanno conducendo dritto dritto verso l’inferno. Napoli e le altre città potrebbero realizzare quello che i governi hanno rinunciato aCon le guerre non si costruisce un futuro migliore, si piangono morti e feriti, si consolidano odi che genereranno inevitabilmente nuove violenze. Eppure la forte propaganda mediatica e politica che sostiene i guerrafondai – non solo nel nostro Paese – nascondeil nesso di causalità tra guerra e profonda crisi sociale ed economica, per non parlare ...