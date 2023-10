(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Più commosso che quando ha vinto la Champions League: Carloadin scienze motorie all'Università di Parma. Ha ricevuto il diploma in Auditorium Paganini gremito, dove c'era ...

Ancelotti “dottore” del calcio : nuovo traguardo per il tecnico

Carlo Ancelotti diventa dottore - tutto pronto all'Ateneo di Parma. Ultime ore per prenotarsi

Dirò ai miei giocatori che possono chiamarmi".ha ripercorso la sua lunga carriera, cominciata proprio a Parma, quando a 15 anni vi si trasferì dalla sua Reggiolo (Reggio Emilia) ...

Ancelotti dottore ad honorem 'la forza è nel gruppo' Agenzia ANSA

Carlo Ancelotti diventa dottore: conferita la Laurea ad Honorem all'Università di Parma Sky Sport

"C'è un nuovo dispositivo sulla sua app del conto online: se non è lei lo blocchi": ecco una nuova truffa con sms. Arriva sul telefonino e lascia intendere che sia l'istituto bancario a inviarlo. Lasc ...Più commosso che quando ha vinto la Champions League: Carlo Ancelotti è dottore ad honorem in scienze motorie all'Università di Parma. Ha ricevuto il diploma in Auditorium Paganini gremito, dove c'era ...