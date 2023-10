Ancelotti dottore ad honorem all’Università di Parma | “La forza è nel gruppo”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Qualcuno - ha detto - potrebbe dire che mi sono laureato avendo fatto pochi esami, in realtà ne ho fatti tanti e ne continuo a fare"

Dirò ai miei giocatori che possono chiamarmi".ha ripercorso la sua lunga carriera, cominciata proprio a Parma, quando a 15 anni vi si trasferì dalla sua Reggiolo (Reggio Emilia) ...

Carlo Ancelotti ha ricevuto la laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie: «È un esempio per i valori che lo sport vuole trasmettere». Carlo: «Sono emozionato, dirò ai miei calciatori di chia ...Applausi per Carlo Ancelotti nell'aula magna dell'’Università di Parma. L'ateneo ha conferito all'ex calciatore e attuale tecnico del Real Madrid la Laurea Magistrale ...