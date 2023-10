Amici | Lil Jolie viola il regolamento? Non è come sembra | l’allieva riceve un’inedita sorpresa 

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), Lilhato il? Ma non è: perarriva, Lilè una delle voci più belle di questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Nella scorsa puntata andata in onda domenica si è esibita sulla note di “E penso a te” di Lucio Battisti ammaliando e coinvolgendo tutto il pubblico in studio e anche da casa è arrivata tutta la sua potenza. Leggi anche –> Grande Fratello, Massimiliano, l’ex compagna Valentina fa una richiestascopre il contenuto del video… la sua reazioneviene convocata in una stanza dove le viene mostrato un video. Lilè ...