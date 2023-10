Amici 23 | Sofia si confida con Giulia Stabile | il limite dei capelli sciolti

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si sa che nella scuola di23 le difficoltà non mancano mai. Spesso però si tratta di fragilità personali degli allievi. E’ il caso di. La ballerina della squadra di Emanuel Lo si sta mettendo alla prova per affrontare quello che per lei è un grandeche non la fa stare serena. Si è anche confrontata conper trovare maggiore sostegno. E’ stato mostrato tutto nel daytime di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, su Canale 5. Vediamo qui di seguito che cos’è accaduto.23,ha paura di ballare con islegati: i consigli diE’ pur vero che23 è partito da poche settimane ma se seguite con attenzione il talent, sicuramente avrete notato che ...