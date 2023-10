Amici 23 | scatta il bacio tra due allievi della scuola | ecco chi

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Già si vociferava di una coppia nascente ad23, ma le indiscrezioni si sono concretizzate quando i duecoinvolti si sono baciati in casetta: stiamo parlando di Matthew e Mew, due cantanti del talent show di Maria De Filippi. Dopo un corteggiamento reciproco che è andato avanti per tutta la settimana, la situazione ha preso una piega decisamente più intima.23, Mew apre il suo cuore a Matthew Nella casetta di23, in una camera appartata, è stata Mew a prendere l’iniziativa: “Parliamo di noi. Ma quindi? Io so quello che penso io. Cosa penso? Indubbiamente tu a me piaci” , ha confessato a Matthew, che ha risposto dicendo: “Tu mi piaci” , prima di baciarla inaspettatamente. Dopo l’effusione di sentimenti, l’allieva di Lorella Cuccarini ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto alzare più di un ...