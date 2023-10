Amici 23 | Mew | “Non facevo la spesa | avevo l’ansia di guidare | non uscivo mai”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, un nuovo appuntamento con il daytime di23 ha tenuto compagnia al pubblico tv di Canale 5. Gli allievi della scuola più seguita d’Italia sono alle prese con le nuove esibizioni da preparare in vista della puntata che andrà poi in onda domenica 15 ottobre, in programmazione sulla stessa rete, dalle ore 14. Ma che cos’è successo in questa nuova striscia quotidiana? Tra le altre cose, è stata mostrata una delle cantanti in un momento fragile…23, il periodo più difficile nella vita di Mew Mew sta preparando Anche fragile, un brano di Elisa. L’allieva ha spiegato che è una canzone che la tocca molto perché la ascoltava in un periodo della sua vita in cui è stata tanto male. Adora il brano ma purtroppo non riesce a cantarlo. Mew crede che tutte le parole di Anche fragile siano giuste, avrebbe voluto scriverla ...