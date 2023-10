Amici 23 | Chiara Porchianello a rischio | la decisione inaspettata di Raimondo Todaro VIDEO

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)mette in discussione il banco della ballerina diche sbotta: "Non me l'aspettavo".

in sfida: la scelta di Todaro Nel daytime di ieri di23 ,Porchianello è stata chiamata dalla produzione nella sala relax per una comunicazione urgente . In vista della nuova ...

Amici 23, Chiara Porchianello a rischio: la decisione inaspettata di ... ComingSoon.it

Amici 23: Raimondo Todaro manda una ballerina in sfida, ecco di ... Movieplayer

Raimondo Todaro mette in discussione il banco della ballerina di Amici che sbotta: "Non me l'aspettavo". Brutte notizie per Chiara Porchianello ad Amici. A poche settimane dal suo ingresso, la giovane ...Nell'elenco di Forbes sulle donne più influenti d'Italia anche alcune protagoniste dello showbiz nostrano come Elodie o Miriam Leone ...