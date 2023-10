Amazon | lo sciopero Ugl a Castel San Giovanni I lavoratori | “Loro guadagnano | noi abbiamo il caro vita”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott – È stato chiamato “Il picco dei ribelli” locontroindetto da Ugl per idiSan. Una prima manifestazione di protesta avvenuta in seguito agli aumenti obiettivamente ridicoli in busta paga, a fronte di profitti che non smettono di crescere per un’azienda che non paga neanche le tasse in Italia., loUgl deiSan: il comunicato Pubblichiamo qui di seguito il comunicato, con le richieste deiad: Avrà inizio oggi, 10 ottobre 2023, con un pacchetto di scioperi intermittenti (2 ore nel turno mattutino) la protesta deidiSan ...