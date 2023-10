Ama | Parte il nuovo servizio di raccolta a Prato Falcone

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sarà operativo dalla prossima settimana ildi, piccolo agglomerato abitativo situato tra il fiume Tevere e lo Stadio Olimpico. In virtù di una positiva e produttiva interazione tra Roma Capitale, Ama e Municipio I è stato predisposto e attuato il miglioramento deldidei rifiuti per gli abitanti di questa frazione di territorio. La nuova postazione sorge su di un’area interna adiacente ad un giardino pubblico e comprenderà contenitori riservati a tutte le frazioni di rifiuto: materiali non riciclabili, scarti alimentari, contenitori in plastica e metallo, carta e cartone, vetro. I cassonetti sono di nuova tipologia e conformi alla colorazione prevista dalla normativa europea UNI 11686/2017: blu per carta e ...