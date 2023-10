Altro che castagne con questo caldo | Puglia | produzione in calo del 35 per cento Coldiretti

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: L’autunnoritarda la raccolta delleche per l’assenza di piogge e ilprolungato sono indi oltre il 35% con il clima pazzo che sconvolge i cicli naturali e fa restare lesugli alberi per le elevate temperature che non fanno cadere i ricci, impedendone la raccolta. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla, che stima unaregionale attorno ai 6mila quintali di ottima qualità per il frutto simbolo dell’autunno che nel 2023 arriverà in riardo sulle tavole dei consumatori. Per la mancanza di piogge e le temperature fuori stagione – aggiunge– ...