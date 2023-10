Altra giornata di sole | le temperature arrivano a 26 gradi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nuovadia Bergamo e in provincia, conal di sopra delle medie stagionali. Verso le 15 si toccheranno i 26, mentre le minime scenderanno di poco sotto i 18nelle ore notturne. Sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. La pioggia dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, ma non sono previsti al momento eventi temporaleschi importanti.