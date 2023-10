Alluvione 2015 | a Paupisi una messa nell’ottavo anniversario di quella tragica notte

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLo scorso anno il presidente dell’associazione ‘Il Sogno’ Antonio Goglia aveva chiesto pubblicamente a don Antonio Fragnito di farlo diventare un appuntamento annuale e don Antonio disse sì! Stiamo parlando della celebrazione eucaristica in Largo Pagani nell’delladel 15 ottobreche colpì, ma in particolar modo contrada Pagani ed altre frazioni. Ed ecco che domenica 15 ottobre alle alle ore 19,00 tutti i paupisani e non solodell’diterribiletra il 14 e il 15 ottobresi ritroveranno in Largo Pagani, dove è situato un grande masso venuto giù dalla montagna proprio la ...