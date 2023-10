Allarme acque inquinate in Italia | ecco in quale Regione e quali sono i rischi per la salute

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non tutte lenesicure. L’è stato lanciato da Greenpeace dopo un campionamento delleeffettuato in alcune fontane pubbliche della Lombardia, con particolare attenzione riservata a quelle in prossimità delle scuole o dei parchi più frequentati dai bambini in dieci comuni delle province della, tra cui Milano. Le altre province interessatestate Bergamo, Brescia, Como, Lodi e Varese. Il risultato emerso è stato tutt’altro che rassicurante: stando al rapporto “PFAS epotabili in Lombardia, i campionamenti di Greenpeace”, 11 campioni su 31, pari a circa il 35% del totale, hanno infatti rilevato la presenza di Pfas. Con questo acronimo, si indicano delle sostanze chimiche resistenti ...