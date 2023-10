Alla mole Antonelliana di Torino tutto il genio del regista americano Bozzetti | disegni | pupazzetti e idee per film mai realizzati

Leggi su amica

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Se non fossi diventato un? Probabilmente sarei diventato un serial killer». Comincia col botto la presenza di Tim Burton a. Dove ha inaugurato una mostra che racconta la sua arte. O, meglio ancora, il mondo che popola la sua testa e la sua anima. “Il mondo di Tim Burton”: dove vedere la mostra, orari, biglietti Ilcaliforniano, trapiantato a Londra e fidanzato con l’italiana Monica Bellucci, è il protagonista di Il mondo di Tim Burton. L’esposizione ospitata, ideata e co-curata da Jenny He in collaborazione con Tim Burton. E adattata da Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema. Aperta nel centro della città dall’11 ottobre ...