Alessandro Basciano | momento delicato dopo la separazione con Sophie | “Mi manchi”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaRosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola!Codegoni,insistenti voci di crisi, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Nonostante avessero ufficializzato la relazione da solo un anno, le cose si sono fatte subito serie. Tuttavia,la nascita della piccola Celine sono arrivate le prime voci di crisi, che hanno avuto come triste epilogo l’annuncio disu Instagram. I due non hanno spiegato i motivi della, ma l’influencer ha parlato di ragioni “gravi”. Al ...