Alcol e droga costano 8 | 3 mld l' anno | 1 euro in cure ne fa risparmiare 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - La gestione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e daogniall'Italia 8,3 miliardi complessivi, di cui 7 per le droghe e 1,3 miliardi per l', senza considerare i costi indiretti (perdite di produttività), i costi della patologie in parte riconducibili all'abuso di, e al valore del 'mercato' delle sostanze stupefacenti stimato in circa 15,5 miliardi. Il tutto per un impatto economico complessivo pari a 22,5 miliardi, l'1% del Pil italiano. I dati arrivano dal primo Rapporto sull' "impatto sociosanitario ed economico delle dipendenze in Italia", realizzato dall'Osservatorio sull'impatto socio-economico delle dipendenze (Oised) del Crea Sanità, dal quale spicca un dato su tutto: per 1speso nella presa in carico ...