Alberto Matano rischia la caduta a La Vita in Diretta | «Traballo» FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nella puntata di oggi de Lainha sfiorato la. Come si vede dallapubblicata in apertura del pezzo il conduttore ha interrotto momentaneamente il suo talk per cambiare la sedia in cui era seduto. «Scusate ma devo cambiarmi la sedia perché tra un po' cado, qui mi fanno i trucchetti, tutto il pomeriggio in piedi poi mi sedio... È che vogliono che cada incapito», ha ammessoridendo mentre un assistente immediatamente ha sostituito la sedia traballante con una più solida. Dopo il piccolo e divertente impasse il conduttore ha proseguito la sua trasmissione in cui non sono mancati anche momenti difficili come il collegamento da Israele con l'inviato Matteo Alviti....