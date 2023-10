Alba Parietti | il saluto struggente | “Averti nella mia vita è stato un privilegio”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha condiviso un messaggio toccante everso una persona tanto cara a lei: ancora non crede a quanto avvenuto.ha condiviso un messaggio molto toccante tramite i suoi canali social, lo ha fatta utilizzando delle parole significative che spiegano chiaramente il grande legame che si è realizzato in passato. Per lei è stata una delle figure più importanti della sua. Il ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea da parte di– Ansa Foto – CheNews.itNell’ottobre del 2020 a seguito di una malattia ladi Giuseppe Lanza di Scalea si è interrotta. L’uomosuaha avuto una relazione molto profonda con...