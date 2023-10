Al via ‘Vitilive Walking Tour’ per informare contro pregiudizi

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – Malattia della pelle molto visibile, per le caratteristiche macchie bianche, la vitiligine è poco conosciuta e scambiata spesso per un problema solo estetico, mentre è una patologia autoimmune che colpisce lo 0,5-2% della popolazione con un forte impatto dal punto di vista sociale, psicologico ed emotivo. Per favorire una migliore comprensione della malattia e promuovere una conoscenza che possa abbattere iche ancora circondano i pazienti, parte il 'VitiliveTour': 4 tappe in altrettante città italiane per fare informazione, supportare i pazienti, grazie alle visite dermatologiche gratuite e promuovere il benessere con una passeggiata ludica di 3-5 chilometri. Si comincia il 15 ottobre a Napoli, alla Rotonda Diaz – informa una nota – per poi proseguire alla volta Milano, il 29 ottobre; terza tappa a Torino, il 26 ...