Al Kilometro Rosso la potente mostra di sculture di Giancarlo Defendi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Bergamo. Le opere di, di piccolo, medio e grande formato, sono una trentina, dislocate in piena luce lungo lo scalone centrale dello spazio polivalente. L’esposizione merita una visita sia per la bellezza delle opere sia per il contesto architettonico in cui si inserisce perfettamente. L’allestimento si apre con due splendidi pezzi degli anni Settanta, un Cavallo e un Toro in bronzo di sinuoso dinamismo e potenza compositiva, e procede con lavori degli Ottanta, Novanta e Duemila, più narrativi, onirici e “leggeri”, che scandiscono sulle due ali parallele del cannocchiale ottico un ritmo plastico di innegabile suggestione: il gesto è conciso, vibrante, tanto nel legno quanto nel bronzo, quanto nel trattamento della terra refrattaria e della terracotta, che serba volentieri l’impronta matrice delle dita dell’artista e della consumata ...