Aida Yespica | più sensuale che mai | l’abito bianco è attillatissimo

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! In uno dei suoi post più recenti su Instagram,fa impazzire i fan postando un carousel di scatti che la ritraggono piùche mai con addosso unabito candido. La show girl venezuelana, in strepitosa forma, ci conferma ancora una volta di essere una delle donne più sexy del nostro Paese! I commenti di apprezzamento sotto al suo post, infatti, non sono tardati ad arrivare. LEGGI ANCHE > Diletta Leotta, allenamento post parto. Gli hater: “Ma la bambina è sempre con la tata?”sexy ...