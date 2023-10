(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lo spagnolo riprenderà esattamente da dove ha smesso a inizio anno. ROMA - Rafagiocherà l'2024. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore del torneo, Craig Tiley, a margine della presentazione del primo Slam della stagione, che durerà un giorno in più: per la prima volta

Curiosità: L'Australian Shepherd o cane da pastore australiano è una razza canina statunitense riconosciuta dalla FCI.

Agli Australian Open torna in campo Nadal Agenzia di stampa ... Italpress

Craig Tiley non ha dubbi: Rafa Nadal tornerà a giocare agli ... Diretta

ROMA (ITALPRESS) – Rafa Nadal giocherà l’Australian Open 2024. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore del torneo, Craig Tiley, a margine della presentazione del primo Slam della stagione, che ...Arriva a Milano per la prima volta, dalll'11 al 22 ottobre, «The Phantom of the Opera». Uno show tutto in inglese, con orchestra live. Il regista milanese Federico Bellone crea laghi sotterranei e una ...