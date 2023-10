AEW | Torna la Diamond Ring Battle Royal | settimana prossima verrà deciso l’avversario di MJF

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Durante la corposa puntata speciale di Dynamite, svoltasi eccezionalmente ieri notte, la AEW ha annunciato chesi terrà la Dynamite Dozenper decretare il nuovo sfidante di MJF che metterà in palio, però, non il suo AEW World Championship ma bensì il suo celebre Diamongche, dal 2019, rimane in suo possesso. Il primo nome annunciato ed ufficiale per il match è Juice Robinson mentre, negli episodi di Rampage e Collision, verranno rivelati altri partecipanti all’incontro. Detentore del celebre anello da sempre, MJF difenderà il Diamongverosimilmente prima della sfida a Jay White, in programma a Full Gear il prossimo 18 novembre. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni in caso di ulteriori annunci sul match in programma mercoledì prossimo.