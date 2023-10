AEW | Bryan Danielson piega Strickland | a Collision sarà TNT Title Match contro Christian Cage! Ufficiale anche la card di Rampage

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nell’opener di DynamiteTuesday, episodio speciale dello show principale AEW andato in onda ieri notte,hato la resistenza di Swerve, divenendo il #1 Contender al TNT Championship detenuto daCage. Come annunciato precedentemente, ilsi terrà aquesto fine settimana, in una puntata che inizierà all’1 italiana nella notte tra sabato e domenica. L’American Dragondunque un grandissimo scoglio per Captain Charisma, che nella notte ha visto il suo adepto Luchasaurus venir sconfitto da Adam Copeland (Edge) nel main event di Dynamite. E, siamo certi, che sia lui che Nick Wayne, molto probabilmente, saranno coinvolti in ...

Bryan Danielson batte Swerve Strickland a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Brie Bella in AEW L'apertura di Bryan Danielson The Shield Of Wrestling

Wrestling Observer Radio with Bryan Alvarez and Dave Meltzer is back with tons to talk about including the big AEW vs. NXT battle on Tuesday night, thoughts on all the matches, angles, segments, ...Nella puntata speciale di Dynamite di stanotte, ribattezzata "Title Tuesday", è stato sicuramente un match senza titoli in palio quello più atteso. Il main event della puntata è andato ovviamente ad A ...