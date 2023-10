AEW | Aggiornamento sul presunto infortunio di Saraya

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) AEW Dynamite: Title Tuesday ha visto due importanti cambi di titolo. Prima Orange Cassidy ha riconquistato l’International Championship sconfiggendo Rey Fenix in un match dell’ultimo minuto in cui Cassidy ha sostituito Jon Moxley, che non ha ricevuto l’ok dei medici per lottare. Più avanti nella serata è stata la volta di Hikaru Shida, che ha sconfittodiventando Women’s World Champion per la terza volta. Tuttavia, la fine improvvisa dell’incontro ha fatto nascere la voce di un possibilesubito da. Una risposta secca Le voci si sono moltiplicate, ma da Sean Sapp di Fightful arriva una secca smentita: “non è infortunata, per le numerose richieste di informazioni a riguardo”. L’esito dell’incontro, dunque, è dovuto unicamente alle scelte di booking operate da Tony Khan, il ...