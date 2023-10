AEW | Adam Copeland fa il suo debutto sul ring a Dynamite Title Tuesday

Jay White batte Adam Page a AEW Dynamite Title Tuesday The Shield Of Wrestling

WWE/AEW: In attesa dei dati sugli ascolti, Adam Copeland regala la prima soddisfazione per Dynamite Zona Wrestling

The two shows do not typically air against each other. NXT currently runs on Tuesdays on USA Network, while “Dynamite” airs on Wednesdays on TBS. But the Major League Baseball playoffs on TBS this ...La Tuesday Night War fra Dynamite ed NXT è arrivata e le due compagnie WWE e AEW hanno fatto di tutto pur di prevalere l’una sull’altra. Se a Dynamite abbiamo avuto il debutto di Adam Copeland, ad NXT ...