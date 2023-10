ADE Apulia Digital Experience 2023 dal 10 al 12 novembre a Bari

Curiosità: Pittore del Sakkos bianco (in inglese White Saccos painter) (... – ...; fl. 320 a.C. / 310 a.C.) è il nome convenzionale assegnato ad un ceramografo apulo. Arthur Dale Trendall lo definì in questo modo per via dei sakkoi bianchi (in greco antico: sa, tunica penitenziale) indossati da molte figure femminili nei suoi vasi.