Adamo Guerra | l' uomo scomparso e ritrovato in Grecia è in Italia per udienza divorzio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È comparso davanti ai giudici Tribunale di Ravenna per la primadi, il 57enne di Lugo che nel 2013 sparì dalla cittadina del Ravennate per trasferirsi a Patrasso, in, dopo aver inscenato il proprio suicidio, è tornato in talia. In aula era presente anche la moglie in lacrime, che ha assistito al primo round chiusosi con il rinvio a dicembre.