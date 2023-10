Adamo Guerra | il ' finto suicida' torna dalla Grecia E' in Italia per divorziare

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Èto in, il 57enne di Lugo che nel 2013 sparìcittadina del Ravennate per trasferirsi a Patrasso, in. L'uomo, ieri è comparso ...

Adamo Guerra - l'uomo scomparso e ritrovato in Grecia è in Italia per udienza divorzio

È tornato in Italia, il 57enne di Lugo che nel 2013 sparì dalla cittadina del Ravennate per trasferirsi a Patrasso, in Grecia. L'uomo, ieri è comparso in Tribunale a Ravenna in occasione della prima udienza ...

Chi l’ha visto, Adamo Guerra torna in Italia tra processo e divorzio Il Tempo

Adamo Guerra è tornato in Italia dopo il finto suicidio inscenato 10 anni fa Il Fatto Quotidiano

È tornato in Italia Adamo Guerra, il 57enne di Lugo che nel 2013 sparì dalla cittadina del Ravennate per trasferirsi a Patrasso, in Grecia. L’uomo, ieri è comparso in Tribunale a Ravenna in occasione ...È tornato in Italia Adamo Guerra, il 57enne di Lugo che nel 2013 sparì dalla cittadina del Ravennate - dove risiedono l'ex moglie e le due figlie - per trasferirsi a Patrasso, in Grecia. (ANSA) ...