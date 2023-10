Adamo Guerra è stato finalmente visto | il ritorno in Italia | cosa c' è dietro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)mette nuovamente piede inper risolvere le varie questioni legali aperte negli anni dopo la sua scomparsa. Il 56enne èsmascherato nelle scorse settimane da Chi l'ha?, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, che lo aveva ritrovato a Patrasso, in Grecia, smentendo quindi la storia del suicidio inscenato nel 2013 dopo aver abbandonato Lugo di Romagna, vicino Ravenna. “Ora è tornato inper rispondere alle questioni legali che pendono su di lui. L'istanza di divorzio presentata dalla moglie e il processo penale per omesso mantenimento di minori, le figlie. Così, martedì,è comparso in tribunale a Ravenna”, la ricostruzione del Corriere della Sera, che spiega come sia andata in scena la prima udienza relativa alla ...

Adamo Guerra mette nuovamente piede in Italia per risolvere le varie questioni legali aperte negli anni dopo la sua scomparsa. Il 56enne è ...