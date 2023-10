Acqua di Parma meets Tenuta Luce | presentata la nuova fragranza

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sentieri immersi in un cielo limpido e assolato, un terreno luminoso, pulsante, e le sensazioni erbacee e vive che provengono dalle vigne. Laper la casa “di” è un’ode alla luminosità, un valore profondamente condiviso dai due storici marchi italiani che hanno scelto di unirsi in questo progetto fatto di tradizione, innovazione, creatività e ricerca costante dell’eccellenza. Ispirata da un luogo magico, infuso di vita, storia e cultura, questain edizione limitata riesce a unire l’essenza della natura a un sapere esperto, in un equilibrio perfetto in grado di trasportare i sensi nel pomeriggio assolato di un vigneto. “di...