Accadde oggi | 11 ottobre | Arjen Robben ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 11edricorrenze Chi scrive è un loro coetaneo, che ricorda il gol del diciannovenne Patrick al Milan nella finale della Champions League ’95. La stessa età che avevamo io,e Wesley nel 2003. L’112003e Sneijder andavano a segno per la prima volta con l’Olanda e nella stessa partita Kluivert siglava l’ultima rete con la casacca ‘oranje’. Era un sabato dedicato alle Qualificazioni a Euro 2004 e quel dì Marco Di Vaio scriveva l’incipit realizzativo in maglia azzurra, nel 4-0 dell’Italia all’Azerbaigian. Compiemezzo secolo Fabrizio Ficini, 163 presenze in Serie A e 129 nel torneo cadetto. P.S. Esattamente vent’anni va il povero José Antonio Reyes –il giocatore ad aver conquistato più volte l’Europa ...