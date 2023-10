Abbonamenti scuole a quotidiani | periodici e riviste scientifiche | domande dal 16 ottobre

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dal 16e fino al 16 gennaio 2024 lepossono inoltrare domanda per due avvisi per il sostegno alle istituzioni scolastiche per l’acquisto diaie di settore, in aiuto alla didattica e alla promozione della lettura critica per l’anno 2023. L'articolo .