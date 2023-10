A “Messi Meets America” manca Lionel Messi

Curiosità: Robert Miles, pseudonimo di Roberto Concina (Fleurier, 3 novembre 1969 – Ibiza, 9 maggio 2017), è stato un compositore, produttore discografico e disc jockey italiano, che si dedicò a numerosi generi e varianti della musica elettronica.

'Messi Meets America', il trailer della docuserie Apple TV+ Cinecittà News

Messi Meets America Panorama

You can watch Messi’s games on the TV app with an MLS Season Pass subscription. Another Messi documentary covering his prior-MLS career and Qatar World Cup will also air on Apple TV+ at a later date.Apple TV+ docuseries about the Argentinian soccer star’s time at American club Inter Miami does not teach audiences very much about the sports legend ...