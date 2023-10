A gennaio finisce il mercato tutelato per il gas Cosa cambia per i clienti domestici

Ma andiamo per ordine: ac'è il Masters dell'anno precedente che non tradisce le attese con ... poi l'idolo di Roma, sempre Adriano Panatta cheper arrendersi, al termine di una partita ...

A gennaio finisce il mercato tutelato per il gas. Cosa cambia per i ... DDay.it

Ricettazione, una rapina riuscita e una tentata: un uomo finisce in carcere BrindisiReport

Per motivi che i meteorologi non sanno ancora spiegare, nella notte dell'Epifania, tra il 5 e il 6 gennaio 1709, le temperature di larga ... anche se pare abbia finito per sposarsi con un marchese e ...Il club nerazzurro guarda già al mercato di gennaio: il ritorno di fiamma si spiega col via libera della società inglese ...