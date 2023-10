A Gaza la rappresaglia di Israele è un massacro | 830 morti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott – Atorna a bombardare. Come ai vecchi tempi o nel passato usuale, direbbe qualcuno. Stavolta, innescata dall’attacco di Hamas di qualche giorno fa. A prescindere dalle dinamiche differenti, però, i numeri delle vittime fanno già rabbrividire., ladi: 830e oltre 4mila feriti Come riporta l’Ansa, idopo ladi Israle al momento sono 830, con circa 4.250 feriti. A riferirlo è il ministero della Sanità di Hamas. L’esercito di Tel Aviv ha reagito insomma senza trovvi convenevoli, come ripete anche il ministro della Difesa Yoav Gallant, il quale già ieri si era espresso in modo durissimo. “Ho allentato tutte le restrizioni, abbiamo il controllo dell’area e ...