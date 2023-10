A cosa serve e come si usa la maschera Led indossata da Tina Kunakey sui social

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le maschere LED stanno diventando un elemento sempre più comune nei rituali di bellezza e skincare delle celebs e delle persone comuni. Una delle personalità di spicco che ha recentemente attirato l’attenzione dei media e dei fan per l’uso di unaLED è la modella e influencer. Ma aesattamente questasi usa? La tendenza delle maschere LED Negli ultimi anni, le maschere LED hanno guadagnato popolarità grazie ai loro potenziali benefici per la pelle. Queste maschere sono dotate di luci a LED di diversi colori che emettono onde luminose a diverse lunghezze d’onda. Ciascun colore ha scopi specifici, e lapuò essere utilizzata per affrontare vari problemi della pelle, tra cui l’acne, ...