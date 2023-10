A che ora inizia Roma-Vorskla oggi | Champions League calcio femminile | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), mercoledì 11 ottobre (ore 14.30), lagiocherà contro le ucraine delPoltava nel secondo turno delladi. Sul rettangolo verde del Tre Fontane le ragazze di Alessandro Spugna saranno chiamate a dare conferma dei buoni risultati fatti vedere in campionato. Per le campionesse d’Italia tre vittorie in altrettante partite, realizzando 13 reti e subendone solo 3. Un rendimento, quindi, molto convincente nel quale le giallorosse hanno sfruttato il proprio potenziale offensivo e messo in mostra unpropositivo. Nell’ambito della qualificazione alla fase a gironi, l’impegno odierno sarà da vincere, sfruttando anche il fatto di giocare contro le mura amiche. Ricordiamo che nella menzionata fase a gironi ...