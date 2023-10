50 anni fa Egitto e Siria attaccarono Israele Ecco come finì

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Per tre settimane l’attacco egiziano atenne il mondo con il fiato sospeso. Ma dopo le prime vittorie del Cairo, Tel Aviv reagì. E cambiò le sorti di quel conflitto e del suo futuro. Tentando di schiacciarefossero state le ganasce di una tenaglia, le divisioni corazzate dell’si mossero da sud mentre quelle dellapresero a combattere da nord. E scelsero di attaccare la sera del 6 ottobre 1973 (cinquant’fa) sorprendendo i nemici nella condizione di massima vulnerabilità. Erano appena iniziate le celebrazioni per lo Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, nel corso delle quali il mondo ebraico si ferma. Ogni attività viene abbandonata per dedicarsi completamente alla preghiera. Non si cucina e non si mangia; non si utilizza il gas e non si accende ...