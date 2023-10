365 giorni con Maria | 11 ottobre Come oggi | veniva sancito il primo dogma Mariano

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È un mistero immenso da cui è stato proclamato a Efeso, ile più importanteno. L’11del 431 infatti i vescovi, radunati nel grande Concilio di Efeso, giungono a una novità che è assolutamente fondamentale per la Chiesa da lì in poi. Un riconoscimento per Colei che è la prescelta da L'articolo proviene da La Luce di