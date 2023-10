2012 | la recensione del film di Roland Emmerich

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il, 2009. Regia di:. Cast: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandiwe Newton. Genere: TCatastrofico, azione, thriller. Durata: 158 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix La trama: Nel calendario Maya, l’annoè segnato come la data della fine del mondo, che sarà accompagnata da varie catastrofi naturali: eruzioni vulcaniche, tifoni, ghiacciai che inondano il pianeta. Quando lo scrittore Jackson Curtis (John Cusack) e i suoi figli tornano a casa, un’intensa attività sismica investe la costa occidentale degli Stati Uniti. Seaveva ancora qualcosa da distruggere dopo Independence Day, Godzilla e The Day After Tomorrow (qui trovate il nostro approfondimento sui migliori...