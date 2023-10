18 film che ti cambiano la vita da vedere

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il cinema ha il potere di trasportarci in mondi diversi, evocare emozioni potenti e ispirarci. Alcune pellicole ci divertono, altre ci commuovono o spaventano ma altre ancora possiedono la capacità di lasciare un segno indelebile nella nostra coscienza, stimolando riflessioni, spingendoci a mettere in discussione le nostre credenze oppure facendoci cambiare la prospettiva attraverso la quale guardiamo il mondo. Sono iche tila, quelli la cui visione potrebbe innescare un vero e proprio processo di cambiamento e che noi abbiamo voluto raccogliere in questo articolo. 1. Forrest Gump (1994) Diretto da Robert Zemeckis e basato sull’omonimo romanzo del 1986 di Winston Groom, ilè narrato in prima persona dallo stesso Forrest Gump (interpretato da Tom Hanks), che racconta la storia della sua ...