100mila dollari per una notte | dalla superstar | una proposta indecente alla calciatrice

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si chiama Alisha Lehmann ed è unaprofessionista dell'Aston Villa e della Nazionale svizzera. Ma la 24enne attaccante è finita già su diversi giornali per il suo aspetto fisico, i post che pubblica su Instagram e il gossip. Sulla piattaforma social conta quasi 16 milioni di followers, ben più del connazionale Roger Federer, sebbene lo scorso febbraio abbia detto a più riprese di voler essere considerata per quello che fa sul campo di calcio. "Molte persone vedono solo il lato social della mia vita e non in realtà come gioco a calcio — le sue precedenti parole — Di questo a volte sono delusa, perché lavoro duramente ogni giorno. Mi alleno tutti i giorni e voglio essere la migliore giocatrice possibile. La gente non sa davvero come gioco”. La relazioni della: da Bachmann a Douglas Luiz E ancora: “Dico sempre ‘guardate una mia ...