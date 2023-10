10 Ottobre 2023 – Unicef | 40% bambini brasiliani analfabeta

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il tasso di analfabetismo tra idi sette anni è cresciuto del 100% in Brasile tra il 2019 e il 2022, secondo un rapporto pubblicato martedì dall’. Il documento, che analizza la povertà multidimensionale neie negli adolescenti, riferisce che nel 2019, il 20% deidi questa età non sapeva né leggere né scrivere mentre nel 2022, questa percentuale è balzata al 40%. Le dichiarazioni di Biden sono un tentativo di coprire i crimini di Israele. Così Hamas suo Times of Israel parla di quanto detto dal presidente Usa definendo “infiammatori” i suoi commenti con cui ha condannato l’attacco del gruppo contro Israele come “puro male”. Un serbo di 52 anni è stato arrestato oggi alla frontiera con il Kosovo con l’accusa di crimini di guerra contro la popolazione civile durante il conflitto armato del ...