Zhengzhou | Paolini - Garcia | un anticipo di Billie Jean King Cup live alle 11

(Di martedì 10 ottobre 2023) UndiCup andrà in scena allo "Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center nella ...

punta al secondo titolo in carriera sul duro nel circuito maggiore dopo il successo a Portoroz nel 2021. In stagione, ha comunque aggiunto alla sua bacheca anche il trofeo del WTA ...Il programma di mercoledì 11 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta di2023. Jasminescende in campo negli ottavi di finale, quando nella mattinata italiana sfida la numero sei del tabellone Caroline Garcia. In campo anche la terza testa di serie numero ...

WTA Zhengzhou: vittorie convincenti per Paolini e Bronzetti Ubitennis

Zhengzhou Open. Le azzurre Bronzetti e Paolini iniziano bene RaiNews

Elisabetta Cocciaretto si è ritirata dal WTA di Zhengzhou prima del match contro Daria Kasatkina: svelato il motivo ...Un risultato senza dubbio prestigioso per la 27enne tennista lucchese. Da poche ore infatti la Paolini è salita #31 al mondo che è anche il best ranking in carriera. Ciò gli ha consentito di diventare ...