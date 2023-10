Zanzare infestano la scuola I genitori protestano | “I nostri figli in pericolo”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Troppee iadesso si allarmano e chiedono una risoluzione del problema. Succede a Guastalla, nel reggiano, dove in un nido comunale e in unadell'infanzia i piccoli alunni tornano a casa con tante, troppe punture di. L'articolo .

e moscerinicittà e campagne: come liberarsene (senza spendere troppo) . Mentre le statistiche ci dicono che questa sarà l'estate più calda da molto tempo a questa parte (con la ...Sappiate chee pappataci sono nemici anche dei gatti, non solo dei cani! Non si tratta di ... Si insediano nell'intestino dove rilasciano le uova che re -il terreno. Le larve si ...

Le cimici del letto infestano Parigi (e diventano un problema per il governo). Cosa sono e come eliminarle Corriere della Sera

Come pulire la valigia ed evitare di portare a casa le cimici da letto Immobiliare.it

Donne in gravidanza e loro compagni si trovano a dover fare i conti con le stanze di degenza del Sant'Orsola infestate da zanzare. Disinfestazione nelle aree verdi, ma mancano le zanzariere in ospedal ...Dopo ospedali, cinema e trasporti, in Francia le cimici stanno entrando nelle scuole . Cinque istituti sono stati chiusi a causa della presenza del parassita, una delle quali ha già riaperto, secondo ...