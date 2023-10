YOLO | la nuova branded series di Philadelphia arriva su Rai Play

(Di martedì 10 ottobre 2023)– You Only Love Once è laserie pensata per un pubblico giovane in arrivo su Rai. Scritta da Michele Bertini Malgarini e prodotta da Giovanni Cova con QMI per, la serie è stata presentata in anteprima al Festival di Venezia 2023. La prima stagione è composta da 6 episodi di circa 10 minuti e sarà disponibile dall’11 ottobre. Attraverso la complicata relazione tra Laura (Ludovica Martino) ed Edoardo (Lorenzo Adorni) nel quartiere romano del Pigneto, vengono trattati i temi dell’amicizia, dell’amore, della precarietà economica con leggerezza ed ironia. I personaggi di– You Only Love Once Laura è una chef che è appena stata licenziata. Determinata e intraprendente, vuole provare ad emergere in un mondo completamente maschilista. Edoardo, ...

