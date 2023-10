Xiaomi 13T Series | arriva in Italia con una nuova campagna

Leggi su tuttotek

(Di martedì 10 ottobre 2023) Al via ‘Riflessa’: lafirmatache celebra l’arrivo di13Tsul mercatono Quanti volti custodisce una città? E quante storie si celano dietro ognuno di essi? Quante possono rivelarsi essere straordinarie pur nella loro semplicità? A volte, poi, basta uno scatto per raccontare una vita intera, per raccontarne l’essenza, come quel salto rubato quasi per caso da Henri Cartier-Bresson dietro la stazione ferroviaria di Saint-Lazare. Ogni scatto fotografico può così trasformarsi in un’istantanea di momenti umani autentici etraduce tutto questo all’interno del suo ultimo progetto “Riflessa”, dedicato all’arrivo sul mercato di13T, ...